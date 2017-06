Börse Frankfurt : Dax erwacht aus seiner Lethargie - zurück über 12 800 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der deutsche Leitindex Dax schaffte gleich am Morgen erstmals seit Mitte Mai wieder den Sprung über die Marke von 12 800 Punkten. Gegen Mittag stand das Börsenbarometer mit 1,25 Prozent im Plus bei 12 822,77 Zählern.

Damit könnte der Leitindex seine seit Mitte Mai nahezu zementierte Handelsspanne zwischen 12 500 und 12 700 Punkten hinter sich gelassen haben.

Auch die zweite deutsche Börsenreihe hielt sich gegen Mittag weiterhin klar in der Gewinnzone: Auf seiner Rekordjagd überwand der MDax die Hürde von 25 600 Punkten - zuletzt stand hier ein Plus von 0,88 Prozent auf 25 687,34 Punkte zu Buche. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,57 Prozent auf 2326,38 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 eroberte sich mit plus 1,07 Prozent auf 3605,04 Punkte ebenfalls eine runde Marke zurück.

Auch auf Seiten der Unternehmen verlief der Handelstag bisher mit zahlreichen Rekorden: Einen Höchststand seit August 2015 markierten die Linde-Papiere nach der besiegelten Fusion mit Praxair bei 176,40 Euro. Lufthansa-Papiere setzten nach einer Kaufempfehlung der britischen HSBC-Bank ihren Höhenflug fort und landeten mit bis zu 17,87 Euro auf dem höchsten Stand sei fast drei Jahren. Volkswagen-Vorzüge zeigten sich völlig unbeeindruckt von den neuen Abgasmanipulation-Vorwürfen gegen die Tochter Audi - im Einklang mit dem allgemein freundlichen Branchentrend verteuerten sie sich um mehr als 2 Prozent und standen damit sogar an der Dax-Spitze.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 12:08 Uhr