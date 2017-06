Börse in Frankfurt : Dax geht auf Talfahrt - stärkerer Euro belastet

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Eine stärkere Gemeinschaftswährung kann die deutschen Exporte erschweren. Der Leitindex schloss letztlich mit minus 1,83 Prozent auf 12 416,19 Punkte knapp über seinem Tagestief.

Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen versammelt sind, fiel am Donnerstag um 1,59 Prozent auf 24 431,27 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 2,15 Prozent auf 2173,22 Punkte nach unten. Europaweit sahen die Verluste ähnlich aus. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, büßte 1,82 Prozent auf 3471,33 Punkte ein und auch die Börsen in Paris und London schlossen schwach. In den USA gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Handelsende in Europa 0,65 Prozent nach. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen sackten sogar um mehr als 1,5 Prozent ab.

Den nun schon dritten Tag in Folge nahmen die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank die Spitzenplätze im deutschen Leitindex ein. Sie waren mit Aufschlägen von 1,32 Prozent und 0,54 Prozent zudem die einzigen der 30 Dax-Werte mit Kursgewinnen. Gute Nachrichten kamen aus den USA: Erstmals haben alle großen Banken in den Vereinigten Staaten den jährlichen Stresstest der Notenbank (Fed) bestanden. Sie erhielten grünes Licht, in großem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Investoren auszuschütten.

Schlusslicht im Dax waren die Aktien des Chipherstellers Infineon mit minus 3,65 Prozent. Die gesamte Branche traf es ab dem Nachmittag wieder schwer. Sie folgte dem Abwärtstrend von Tech-Aktien in den USA. Weiter abwärts ging es zudem mit den Anteilsscheinen des Versorgers RWE, die 3,23 Prozent einbüßten. Die seit Jahresbeginn sehr gut gelaufenen Papiere gaben damit den inzwischen neunten Handelstag in Folge nach.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 140,90 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,73 Prozent auf 162,18 Punkte. Der Euro stieg am Nachmittag bei 1,1435 US-Dollar auf den höchsten Stand seit 13 Monaten und wurde am frühen Abend etwas tiefer zu 1,1421 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1413 (Mittwoch: 1,1375) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8762 (0,8791) Euro.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 18:30 Uhr