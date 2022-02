Börse in Frankfurt : Dax gewinnt leicht

Etwas erholt von seiner jüngsten Schwäche ist der Dax am Montag in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,68 Prozent auf 15.203 Punkte.

Ein erneuter Test der runden Marke von 15.000 Punkten ist damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq am Freitag ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war. Mit der Rückeroberung der 15.200-Punkte-Marke habe der Dax den Abwärtstrend zwar noch nicht überwunden, aber die unmittelbare Gefahrenzone erst einmal verlass...

