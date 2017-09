Börse in Frankfurt : Dax gewinnt: Schwacher Euro stützt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

erstellt am 27.Sep.2017 | 12:41 Uhr

Rückenwind für die Aktien kam vom Euro, der die Verluste der vergangenen Tage noch ausweitete. Mit 1,1731 Dollar fiel die Gemeinschaftswährung auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat.

Möglicherweise positionieren sich Anleger aber auch schon für Neues aus den USA. Medienberichten zufolge will US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seine lange erwarteten Steuerpläne veröffentlichen. Demnach will Trump vor allem Unternehmen deutlich entlasten.

Zwar sei der Weg bis zu ihrer Realisierung noch lang, merkte Milan Cutkovic von Axitrader zu den Plänen Trumps an. Immerhin beschäftige sich der Präsident in den vergangenen Wochen jedoch wieder deutlich mehr mit diesem Projekt. "Sollten die Anleger von Trumps Plan überzeugt werden, könnte dies die Fortsetzung der Rally einleiten. Auch der DAX würde davon profitieren", schrieb der Analyst.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, rückte um 0,14 Prozent auf 25 716 Punkte vor. Der TecDax gab um 0,19 Prozent auf 2396,53 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,51 Prozent auf 3554,55 Punkte.

Aktien von Siemens zählten zu den größten Gewinnern im Dax. Mit einem Plus von 2 Prozent stiegen sie auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Der geplante europäische Zugriese aus Alstom und der Bahnsparte von Siemens soll künftig deutlich mehr Gewinn abwerfen als bisher. An der Pariser Börse zogen Alstom um über 6 Prozent.

Ganz vorn im Dax lagen die Aktien von Banken. Deutsche Bank und Commerzbank stiegen je um rund 2 Prozent. In der zweiten Reihe legten auch Deutsche Pfandbriefbank und Aareal Bank zu. Ein Händler führte die Kursgewinne auf wieder steigende Renditen an den Kapitalmärkten zurück. Damit könnten sich die Erträge der Banken im Anleihegeschäft stabilisieren, nachdem die Zinsen stark unter Druck geraten waren.

Daneben legten BMW um 0,7 Prozent zu, gestützt von einer Empfehlung des Analysehauses MainFirst. Eine Kaufempfehlung der Bank Jefferies für HeidelbergCement sorgte für ein Kursplus von 1,5 Prozent.

Die Papiere des Automobilzulieferers Hella gaben um mehr als 4 Prozent nach. Das Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt. Der Kurs war zuletzt stark gestiegen und zählte zu den Favoriten von Börsianern.