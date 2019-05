Börse in Frankfurt : Dax gibt deutlich nach

Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Mittwoch deutlich gesunken. Der Dax stand gegen Mittag 1,33 Prozent tiefer bei 11 867,23 Punkten. Die Sorgen vor einer globalen wirtschaftlichen Abkühlung nähmen zu, kommentierte Analyst James Hughes vom Broker AxiTrader.

von dpa

29. Mai 2019, 13:32 Uhr

Einmal mehr geht die Furcht um vor weiteren Einschränkungen im US-chinesischen Handel. Weitere Belastungsfaktoren seien die drohende Eskalation zwischen den USA und dem Iran, der Brexit und eine mögliche Konfrontation zwischen der italienischen Regierung und der Europäischen Union, schrieben die Experten der Helaba.

Vor diesem Hintergrund ging es auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zur Wochenmitte bislang um 1,56 Prozent nach unten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 1,30 Prozent auf 24 856,99 Punkte.

Unternehmensmeldungen verliehen im MDax immerhin den Papieren von ProSiebenSat.1, Aroundtown und Rocket Internet Schwung. Aktien von ProSiebenSat.1 profitierten mit plus 3,9 Prozent vom Einstieg des italienischen Mediaset-Konzerns. Den Papieren des Immobilienkonzerns Aroundtown und der Start-up-Schmiede Rocket Internet halfen Quartalszahlen zu Kursgewinnen von 3,6 beziehungsweise 4,2 Prozent.

Der Einstieg des Batterieherstellers Varta in das Geschäft mit Gerätebatterien für Endkunden kam am Markt gut an. Varta habe günstig zugekauft, sagte ein Händler. Die im SDax notierten Varta-Aktien eilen seit Tagen von Rekord zu Rekord, so auch auch am Mittwoch.

Im Dax waren mit minus 4,1 Prozent die Anteile des Zahlungsabwicklers Wirecard als Index-Schlusslicht sehr schwach. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen. Vorne waren die Papiere der Deutschen Börse, die sich mit minus 0,1 Prozent nur wenig verändert zeigten.