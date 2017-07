Börse in Frankfurt : Dax gibt vor US-Arbeitsmarktdaten etwas nach

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor wichtigen Daten vom US-Arbeitsmarkt in Deckung gegangen. So stand der Leitindex Dax am Freitagmittag 0,25 Prozent tiefer bei 12 349,94 Punkten.