Börse in Frankfurt : Dax hält sich weiterhin stabil

Der Dax hat auch zum Handelsstart am Freitag den weit überwiegenden Teil seiner am Mittwoch zurückeroberten Gewinne gehalten. Insgesamt herrscht nach Einschätzung von Marktbeobachtern aber erst einmal wieder Vorsicht, da die Berichtssaison in den USA startet.