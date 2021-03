Börse in Frankfurt : Dax im Sog schwacher US-Börsen

Die Dax-Rekordjagd ist vorst gestoppt. Der deutsche Leitindex fällt im Sog der US-Börsen, doch größere Schwankungen sind an diesem Freitag möglich.

Frankfurt/Main | Im Sog schwacher US-Börsen ist der deutsche Aktienmarkt am sogenannten großen Verfallstag ins Minus gerutscht. Der Dax sank im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 14.711 Punkte, nachdem er am Vortag mit 14 804 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,4 Prozent an. Der MDax der mit...

