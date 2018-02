Börse in Frankfurt : Dax kann Gewinne erneut nicht behaupten

Der Dax kämpft weiter um eine stabilere Erholung. Wie schon tags zuvor gab der deutsche Leitindex seine anfänglichen Gewinne schnell wieder ab. Gegen Mittag stand er nur noch minimale 0,04 Prozent im Plus bei 12.390,42 Punkten. Am Morgen war das Plus etwas stärker ausgefallen.

von dpa

20. Februar 2018, 12:20 Uhr

Als Dax-Stütze erwies sich zuletzt immerhin der schwächelnde Eurokurs, der die Produkte deutscher Unternehmen für Käufer außerhalb des Währungsraums tendenziell verbilligt.

Am Nachmittag könnte noch die Handelseröffnung an der tonangebenden Wall Street für Impulse sorgen - hier war am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. In der vergangenen Woche hatte der Dax insgesamt knapp 3 Prozent gewonnen und so einen Teil des vorherigen Kursrutsches wieder aufgeholt.

Besser als der Dax hielten sich am Dienstag die anderen deutschen Aktienindizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,54 Prozent auf 26.193,36 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,23 Prozent auf 2569,26 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,13 Prozent auf 3412,12 Zähler.

Heimische Konjunkturdaten gaben dem Dax keinen Schwung. Bereits vor dem Handelsstart war bekannt geworden, dass die deutschen Erzeugerpreise im Januar stärker als erwartet gestiegen waren. Am Vormittag teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mit, die von ihm ermittelten Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten seien im Februar gesunken - allerdings nicht so stark wie von Bankvolkswirten erwartet.

Im Fokus der Anleger standen einige Unternehmenszahlen. HeidelbergCement-Aktien eroberten mit plus 2,13 Prozent die Dax-Spitze. Beobachter lobten das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffproduzenten im vierten Quartal sowie das angehobene Ziel für die Synergieeffekte nach der Übernahme von Konkurrent Italcementi.