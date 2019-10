Börse in Frankfurt : Dax kaum bewegt vor der Brexit-Abstimmung

Nach einer knapp zweiwöchigen Erholungsrally bis über die Marke von 12.800 Punkten hat sich der Dax am stabil gezeigt.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Oktober 2019, 15:06 Uhr

Die Anleger hoffen nach wie vor auf einen geregelten Brexit und eine Einigung zwischen den USA und China im Zollstreit. Es gibt Zweifel, dass der britische Premierminister Boris Johnson den Brexit-Deal durch das britische Parlament bekommt.

Dazu gesellt sich ein überraschend langsames Wachstum der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal. Das Wachstum war mit plus 6,0 Prozent so schwach wie zuletzt vor rund 30 Jahren ausgefallen.

Bis zum Nachmittag zeigte sich der deutsche Leitindex prozentual unverändert bei 12.654,57 Punkten, nachdem er tags zuvor zeitweise bis auf 12.814 Punkte gestiegen war.

Im Wochenverlauf bedeutet dies inzwischen ein Plus von 1,1 Prozent. Seit dem Start seiner Erholung vor etwas mehr als zwei Wochen ist er inzwischen wieder um 6,1 Prozent gestiegen. Der MDax für mittelgroße Werte sank am Freitag um 0,18 Prozent auf 26.056,92 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,17 Prozent.

Beim Blick auf die Branchen zogen einmal mehr die Autowerte erhöhte Aufmerksamkeit auf sich. Dass der französische Autobauer Renault seine Jahresziele kappte, belastete den ganzen europäischen Sektor. Mit einem Abschlag von etwas mehr als einem Prozent war er das Schlusslicht unter den insgesamt 19 Branchen. Die Aktien von VW und Daimler gaben moderat nach, während sich die von BMW auf ihrem Vortagesniveau hielten.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,39 Prozent. Der Bund-Future verlor 0,23 Prozent auf 171,36 Punkte. Der Euro legte zu und kostete am frühen Nachmittag 1,1141 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1113 Dollar festgelegt.