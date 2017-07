Börse in Frankfurt : Dax klar im Minus - nur Adidas glänzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Dax sank gegen Mittag um 0,65 Prozent auf 12 133,05 Punkte. Negative Vorgaben von den Übersee-Märkten färbten auf den deutschen Leitindex ab.

Der MDax für die mittelgroßen Werte gab um 0,82 Prozent auf 24 656,70 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax rutschte gar um 1,19 Prozent ab auf 2256,34 Zähler und reagierte damit auch auf die jüngsten Verluste an der New Yorker Nasdaq-Börse. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 1 Prozent. Konjunkturseitig liegt das Augenmerk am frühen Nachmittag auf den Daten zum Wirtschaftswachstum der USA im zweiten Quartal.

Auch zum Wochenausklang bewegten Quartalszahlen die Indizes, allen voran die von Adidas. Der Sportartikelhersteller hatte am Vorabend nach Börsenschluss starke Kennziffern veröffentlicht und den Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. Die Adidas-Papiere schnellten daraufhin am Freitagmorgen auf ein Rekordhoch bei 193,70 Euro und standen zuletzt mit plus 8,62 Prozent knapp darunter.

Im Abwärtssog befanden sich erneut die Autowerte. Händler verwiesen auf die gerichtliche Bestätigung von Fahrverboten für alte Dieselfahrzeuge in Stuttgart als Belastung. Die Daimler-Aktien rutschten um 1,5 Prozent auf 59,38 Euro ab. Auch BMW und Volkswagen verloren jeweils rund eineinhalb Prozent.

erstellt am 28.Jul.2017 | 12:54 Uhr