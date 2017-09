Börse in Frankfurt : Dax kommt zum «Hexensabbat» zur Ruhe

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 12:21 Uhr

Deshalb hielten sich Investoren kurz zuvor lieber zurück. Auch ein neuerlicher Raketentest Nordkoreas löste keine Unruhe unter den Anlegern aus.

Der Dax notierte zuletzt 0,15 Prozent höher bei 12 558,89 Punkten. Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, ging es um 0,14 Prozent auf 25 318,11 Punkte aufwärts. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,04 Prozent auf 2369,76 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,13 Prozent vor.

Aktien der deutschen Energieversorger fielen mit überdurchschnittlichen Einbußen auf. So fielen die Papiere von Innogy um 1,2, jene von Uniper um 1,4 und RWE-Aktien am Dax-Ende um 1,5 Prozent. Die Anteilsscheine von Eon hielten sich dagegen mit plus 0,2 Prozent.

Die zuletzt arg gebeutelten Aktien von Air Berlin setzten ihren Höhenflug zunächst fort. Nachdem sie am Vortag bereits um 36 Prozent hochgeschossen waren, legten sie am Freitagmorgen in der Spitze um weitere 17 Prozent zu, bröckelten danach aber stark ab. Gegen Mittag verbuchten sie nur noch ein Kursplus von 1 Prozent.