Börse in Frankfurt : Dax legt weiter zu - Anleger hoffen auf geordneten Brexit

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Handelsstart am Dienstag seine Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Rückenwind gab ein Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und der Europäischen Union (EU), der die irische Grenzfrage betrifft.

von dpa

12. März 2019, 10:03 Uhr

Allerdings steht die Abstimmung britischer Parlamentarier zum umstrittenen Austrittsabkommen noch aus. In den ersten Handelsminuten rückte der Dax um 0,37 Prozent auf 11 586,65 Punkte vor. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, stieg um 0,57 Prozent auf 24 701,65 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich um 0,18 Prozent auf 3310,38 Punkte zu.

Die mit einem ungeregelten Brexit verbundenen großen Risiken für Wirtschaft und Wachstum hatten die Börsen Europas immer mal wieder belastet. «Ein geordneter Brexit bleibt in unseren Augen der wahrscheinlichste Ausgang», schrieb die Schweizer Bank Credit Suisse in einem Marktkommentar.