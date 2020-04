Börse in Frankfurt : Dax legt wieder etwas zu

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Donnerstag nach einem schwachen Vortag wieder etwas in die Gewinnzone vorgekämpft.

Avatar_prignitzer von dpa

02. April 2020, 09:20 Uhr

Der Leitindex Dax legte kurz nach Handelsbeginn um 0,57 Prozent auf 9598,82 Punkte zu. Der MDax für mittelgroße Unternehmen gewann 0,82 Prozent und notierte bei 20 600,73 Punkten. Der EuroStoxx 50 startete ebenfalls fester mit einem Plus von 0,52 Prozent.

«Die Aussicht auf eine Beruhigung am derzeit kaum kalkulierbaren Rohölmarkt und eine Beruhigung bei der Corona-Virus-Pandemie in Deutschland lässt die Marktteilnehmer etwas zuversichtlicher werden», schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirekt-Bank. «Es ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten.»