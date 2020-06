Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Robuste Konjunkturdaten aus Europa stützen

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag den Kursgewinnen aus Übersee angeschlossen. Der Dax zog im frühen Handel um 1,73 Prozent auf 12.475,10 Zähler an und überwand damit wieder die Hürde bei 12.400 Punkten.

23. Juni 2020, 09:55 Uhr

Seit einer Woche war der Leitindex mehrfach an dieser Marke ausgebremst worden. Für Rückenwind sorgten auch robuste Konjunkturdaten aus Europa.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte zuletzt um 1,23 Prozent auf 26.294,29 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,49 Prozent auf 3289,90 Punkte vor.

Unter den Einzelwerten blieb die von einem milliardenschweren Bilanzskandal erschütterte Wirecard-Aktie im Fokus. Nach der heftigen Talfahrt seit Donnerstag, während derer sie 85 Prozent einbüßte, ging es nun erstmals wieder aufwärts. Zuletzt erholte sich das Papier des Zahlungsabwicklers mit 13,5 Prozent auf 16,40 Euro. Noch am Mittwoch hatte es allerdings mehr als 100 Euro gekostet.

Für die Aktien von HeidelbergCement ging es nach einem positiven Analystenurteil um 2,9 Prozent nach oben.

In der zweiten Reihe waren die Anteilsscheine des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter Compugroup Schlusslicht im MDax. Das Unternehmen besorgte sich zur Finanzierung weiteren Wachstums frisches Geld am Aktienmarkt. Der Abschlag von etwas mehr als 7 Prozent auf den Schlusskurs am Vortag kam dabei nicht gut an. Die Anteilsscheine verloren nun 4 Prozent.

Der Stahlhändler Klöckner & Co äußerte sich am Montagabend zu seinem zweiten Quartal. Er kam besser durch die Corona-Krise als zunächst befürchtet, was die KlöCo-Aktien mit plus 16,7 Prozent an die SDax-Spitze katapultierte.

