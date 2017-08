Börse in Frankfurt : Dax leidet weiter unter Trump-Chaos

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,35 Prozent auf 12 122,86 Punkte und knüpfte damit an seinen Freitagsverlust von 0,31 Prozent an.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte ging es am Montag um 0,08 Prozent auf 24 808,74 Punkte bergab. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,32 Prozent auf 2251,45 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,38 Prozent nach.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 09:16 Uhr