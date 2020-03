Börse in Frankfurt : Dax macht verlorenen Boden gut

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Dienstag etwas kräftiger durchatmen können. Die Lage beruhigte sich weiter.

Avatar_prignitzer von dpa

24. März 2020, 12:26 Uhr

Der Dax gewann gegen Mittag 6,38 Prozent auf 9298,57 Punkte. Damit hat der Leitindex seit seinem Anfang der Vorwoche markierten Tief bei 8255 Punkten nun mehr als 1000 Punkte gut gemacht.

Jedoch hole der Dax vorerst nur die maßlose Übertreibung der letzten Handelstage auf, mahnte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Vorschnell als Trendumkehr sollte dies nicht gesehen werden.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte zuletzt um 5 Prozent auf 19 784,88 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann fast 6 Prozent. Auch an den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein starker Auftakt ab.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone brach im März als Folge der Virus-Krise dramatisch ein. Selbst der bisherige historische Tiefststand aus Zeiten der Weltfinanzkrise wurde klar unterboten. Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed ein neues Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise angekündigt, das die Märkte zunächst nicht wirklich gestützt hatte.

Unter den Einzelwerten legten im Dax die Infineon-Aktien um fast 14 Prozent zu. Sie folgten damit den am Vortag an der New Yorker Nasdaq-Börse festen Chipwerten. Analysten der US-Investmentbank Jefferies erkoren die Halbleiterbranche zu einem der längerfristigen Gewinner der Corona-Krise.

Fresenius gewannen 12 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein Research sprach zuvor von der Gelegenheit zum Einstieg in eine qualitativ starke Aktie. Der Markt sei zwar wegen der Verschuldung des Medizinkonzerns besorgt, angesichts der Viruskrise erhielten die Krankenhäuser nun aber Geld vom Bund, hieß es.

Im Zuge eines positiv aufgenommenen Umsatzausblicks schossen die Titel des Windkraftkonzerns Nordex um fast 25 Prozent hoch. Der Laserspezialist LPKF löste mit optimistischen Tönen zur Dividende einen Kurssprung von gut 20 Prozent aus. Die Aktien von Thyssenkrupp steckten den zurückgezogenen Ausblick nach ihrem jüngsten Kurseinbruch sehr gut weg. Als zuletzt besonders stark unter Druck geratene Aktie dominierten sie im MDax mit einem Kurssprung von fast 18 Prozent.