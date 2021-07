Börse : Dax macht Vortagesverluste zum Teil wett

Der deutsche Leitindex ist nach Verlusten am Vortag wieder leicht geklettert. Mit Spannung wird an der Frankfurter Börse eine Entscheidung der Federal Reserve in den USA erwartet.

Frankfurt/Main | Ungeachtet enttäuschender Industriedaten hat der Dax am Mittwoch einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wettgemacht. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,86 Prozent auf 15.645,55 Punkte. Der MDax legte um 0,49 Prozent auf 34.710,77 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,64 Prozent auf 4078,43 Zähler. „Gemessen ...

