Börse in Frankfurt : Dax mit Verlusten nach Apple-Umsatzwarnung

Eine Umsatzwarnung von Apple hat die zuletzt euphorischen Dax-Anleger wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Februar 2020, 11:59 Uhr

Die Rekordjagd, die den deutschen Leitindex am Vortag bis auf 13.795 Punkte getrieben hatte, ist vorerst gestoppt. Zuletzt ging es für den Dax um 0,63 Prozent auf 13.696,41 Punkte abwärts.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es gegen Mittag um 0,62 Prozent auf 29.135,12 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone sank um 0,42 Prozent.

Apple wird wegen des neuartigen Coronavirus in China die erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant, teilte der Konzern am Montag mit.

Es sei ein Weckruf von Apple für scheinbar unbekümmerte Anleger und eine Mahnung, die Konsequenzen der Epidemie für die Wirtschaft nicht zu unterschätzen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Das Coronavirus hinterließ nun auch seine Spuren in den Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten. Sie trübten sich überraschend deutlich ein, wie der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigte.

Hierzulande litten Aktien von Infineon als einer der schwächsten Werte im Dax mit minus 1,6 Prozent unter der Apple-Warnung. Papiere von Dialog Semiconductor und Siltronic sackten im MDax um teils mehr als 4 Prozent ab. Für einen Händler war die Warnung zwar «keine komplette Überraschung», doch könnte sie «Schockwellen durch die Technologiewelt senden».

Die Anteile der Deutschen Börse drehten ins Plus mit zuletzt 0,7 Prozent. Der Börsenbetreiber profitierte 2019 von der anhaltend hohen Nachfrage nach Absicherung von Risiken, dem regen Handel an den Finanzmärkten und auch von Übernahmen.