Börse in Frankfurt : Dax-Rekordjagd geht weiter

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start wieder nach oben gearbeitet und einen Rekord markiert.

Frankfurt/Main | Am Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,37 Prozent höher bei 14.433,95 Punkten. Bereits am Montag hatte er eine Bestmarke aufgestellt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,96 Prozent auf 31.612,49 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,38 Prozent auf 3777,56 Zähler. Die Geschäftszahlen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.