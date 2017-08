Börse in Frankfurt : Dax sackt deutlich unter 12 000 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Nicht nur der weiter erstarkende Euro, der erstmals seit Januar 2015 mehr als 1,20 US-Dollar kostete, belastete die Kurse sondern auch der neuerliche nordkoreanische Raketentest. Eine starke Währung erschwert den Export.

In der ersten Handelsstunde verlor der Dax 1,46 Prozent auf 11 946,77 Punkte. Damit steuert der hiesige Leitindex auf den dritten schwächeren Tag in Folge zu.

Für den MDax, dem Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es am Dienstagvormittag um 1,35 Prozent auf 24 309,55 Punkte bergab; der Technologiewerte-Index TecDax gab um 1,54 Prozent auf 2220,82 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte parallel um 1,32 Prozent auf 3375,85 Punkte ab.

Ein Auslöser des Kursrutschs war Nordkoreas jüngster Raketentest. An den asiatischen Börsen reagierten die Anleger mit Aktienverkäufen, wenngleich sich die Lage im späten Handel merklich entspannte. Gleichzeitig kletterte der Goldpreis auf den höchsten Stand seit November 2016. Auch die als sichere Häfen geltenden Währungen Yen und Franken legten zu.

Schlecht erging es im Dax ProSiebenSat.1: Die Papiere des Medienkonzerns sackten um 11,70 Prozent auf 28,86 Euro ab und notierten damit so niedrig wie zuletzt im Oktober 2014. Zwischenzeitlich kosteten die Papiere so wenig wie Mitte 2013. Dem Medienkonzern macht ein schwacher TV-Markt zu schaffen. Im MDax verlor die Aktie des Konkurrenten RTL 8,38 Prozent, für die Aktie des Werbevermarkters Ströer ging es um 4,00 Prozent nach unten.

Zudem stand am deutschen Aktienmarkt der Kurseinbruch bei Adva Optical im Fokus. Nachdem der Telekomausrüster wegen einer unerwartet schwachen Auftragslage seine Gewinn- und Umsatzerwartungen an das laufende Quartal gesenkt und Stellenstreichungen angekündigt hatte, büßten die Aktien am TecDax-Ende 23,30 Prozent auf 4,63 Euro ein - das war der tiefste Stand seit April 2015.

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 11:02 Uhr