Börse in Frankfurt : Dax schließt fast unverändert

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach einem freundlichen Wochenstart am Dienstag lethargisch präsentiert.

Avatar_prignitzer von dpa

22. Oktober 2019, 18:32 Uhr

Der Leitindex Dax pendelte zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und schloss mit einem Kursplus von 0,05 Prozent bei 12.754,69 Punkten. Für den MDax für mittelgroße Werte ging es letztlich um 0,08 Prozent auf 26.245,78 Punkte hoch.

Lösungen bei den Dauerbrennern Handelskonflikt und Brexit lassen weiter auf sich warten. «Die Anleger trauten sich heute noch nicht so richtig aus der Deckung», schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Dienstag 0,13 Prozent fester bei 3604,82 Punkten. Die nationalen Indizes in Paris und London legten ebenfalls zu. In New York stand der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende moderat im Plus.

Schlusslichter im Dax waren die Papiere des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) und des Mutterkonzerns Fresenius mit Kursverlusten von knapp 6 beziehungsweise 2,7 Prozent. Laut Berenberg-Analyst Tom Jones dürfte es FMC schwer fallen, seine Jahresziele zu erreichen. Grund seien Belastungen durch ein Behandlungs- und Kostenerstattungsprogramm in den USA.

Die Anteile von Continental legten nach Neuigkeiten zur Abspaltung des Geschäftsfeldes Antriebstechnik sowie nach vorläufigen Quartalszahlen eine Berg- und Talfahrt hin. Am Ende waren sie mit mehr als vier Prozent Plus Dax-Spitzenreiter. Dass der Autozulieferer und Reifenhersteller die Powertrain-Sparte komplett an die Börse bringen will, wurde am Markt positiv aufgenommen. Dagegen rückte eine milliardenschwere Sonderbelastung im dritten Quartal in den Hintergrund.

Im MDax profitierten die Papiere der Software AG von einem überraschend starken Quartalsbericht und legten als größter Gewinner um fast acht Prozent zu. Das Kursplus von mehr als sechs Prozent beim Biotech-Unternehmen Morphosys führten die Analysten von RBC auf euphorisch aufgenommene Nachrichten des US-Pharmakonzerns Biogen zurück. Dessen Papiere schossen nach oben, nachdem Biogen und sein japanischer Forschungspartners Eisai mitgeteilt hatten, nach Gesprächen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsprozess für ihr Alzheimer-Medikament Aducanumab nun doch fortzusetzen.

Die Umlaufrendite fiel von minus 0,36 Prozent am Vortag auf minus 0,38 Prozent. Am Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,10 Prozent auf 144,82 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,25 Prozent auf 171,34 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1139 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1130 (Montag: 1,1173) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,8985 (0,8950) Euro gekostet.