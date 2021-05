Börse in Frankfurt : Dax schließt im Plus - Gewinne nach turbulenter Woche

Der Dax hat seinen jüngsten Rücksetzer weiter hinter sich gelassen.

Frankfurt/Main | Dank der abermals erholten Wall Street schloss der deutsche Leitindex am Freitag 1,43 Prozent höher bei 15.416,64 Zählern. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von 0,11 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 1,41 Prozent auf 32.141,17 Punkte. Der Dax hat eine schwankungsreiche Woche hinter sich. In den USA hatten zunehmende...

