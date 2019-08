Börse in Frankfurt : Dax startet freundlich nach Kurseinbruch

Nach der Verkaufswelle zum Wochenstart hat der Dax am Dienstag zur Eröffnung einen leichten Erholungsversuch unternommen.

von dpa

06. August 2019, 09:35 Uhr

In den ersten Handelsminuten stieg das Kursbarometer um 0,30 Prozent auf 11.693,81 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex 1,8 Prozent eingebüßt. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legte am Dienstagmorgen um 0,02 Prozent auf 25.043,08 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,2 Prozent vor.

Für leichte Entspannung an der Börse sorgte Händlern zufolge der Umstand, dass China seine Währung am Dienstag wieder etwas aufwerten ließ. Zuvor hatte die US-Regierung China beschuldigt, den Kurs zu manipulieren, um sich unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. China hatte am Montag den Yuan abgewertet.