Börse in Frankfurt : Dax startet im Minus - Anleger schauen auf Fed

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 10:26 Uhr

Vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte wollten die Investoren nunmehr keine großen Risiken eingehen, schrieb Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel zuletzt 0,19 Prozent nach auf 12 535,63 Prozent.

Verhalten zeigte sich auch der MDax. Der Index, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, trat zuletzt mit plus 0,01 Prozent bei 25 404,00 Zählern nahezu auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax konnte um 0,26 Prozent auf 2392,43 Punkte zulegen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,06 Prozent nach auf 3524,49 Zähler.

Im Dax konnten am Morgen Aktien der Deutschen Börse mit mehr als einem Prozent Plus die größten Gewinne einstreichen. Sie knüpften damit an ihre jüngste Kurserholung an. Die Vereinbarung des BASF-Konzerns zur Übernahme des Polyamid-Geschäfts des belgischen Konkurrenten Solvay rissen die Anleger dagegen nicht von den Stühlen - BASF-Anteile notierten moderat im Minus.

Für größere Ausschläge sorgten vor allem Analystenstimmen. RWE-Papiere rutschten nach einer Verkaufsempfehlung durch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas mit einem Abschlag von mehr als eineinhalb Prozent an das Dax-Ende. Aktien des Konkurrenten Eon gaben in diesem Sog um knapp 1 Prozent nach.

Anteile am Modekonzern Hugo Boss verloren nach dem «Verkaufen»-Votum der US-Bank Morgan Stanley am MDax-Ende mehr als 3 Prozent. Eine Kaufempfehlung aus dem Bankhaus Metzler verlieh hingegen den Aktien des Autozulieferers Schaeffler weiteren Schwung. Sie notierten zuletzt um mehr als 2 Prozent fester.

Für Fantasie sorgten Aussagen des Logistikunternehmers Klaus-Michael Kühne, der mit einem größeren Einfluss bei VTG und Hapag-Lloyd liebäugelt. Die Aktien des Güterwaggon-Vermieters und der Hamburger Reederei verteuerten sich jeweils um mehr als ein Prozent.