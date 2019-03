Börse in Frankfurt : Dax startet mit leichten Verlusten

Sorgen um die Wirtschaft in den USA haben den Dax ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex sank nach dem Handelsstart um 0,43 Prozent auf 11.538,20 Punkte.

von dpa

07. März 2019, 09:39 Uhr

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, verlor 0,50 Prozent auf 24567,29 Zähler. Zudem gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,19 Prozent auf 3318,20 Punkte nach.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend eine Abschwächung der Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft impliziert. In Sachen Brexit gibt es indes weiterhin kein echtes Vorwärtskommen, und beim Handelsstreit zwischen den USA und China fehlt es an Impuls gebenden Neuigkeiten.