Börse in Frankfurt : Dax startet mit wenig Energie

Der Dax ist nur mühsam in die Gänge gekommen. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 12.335,75 Punkte zu.

von dpa

29. April 2019, 10:36 Uhr

Weniger lethargisch präsentierte sich der Index der mittelgroßen Werte MDax - beflügelt durch solide Kursgewinne bei Einzelwerten wie Fielmann stieg er zuletzt um 0,50 Prozent auf 26.040,13 Punkte. Der EuroStoxx 50 trat unterdessen nahezu auf der Stelle.

Wegen der Osterferienzeit waren die Umsätze im Handel in den vergangenen Tagen eher dünn geblieben, mit einem Plus von inzwischen fast sieben Prozent im Dax dürfte sich der April jedoch als ein Erfolgsmonat erweisen. Die Stimmung bleibe angesichts der bislang solide verlaufenen Berichtssaison gut, sagte Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader.

Hierzulande setzt sich die Berichtssaison im Dax mit den Zahlen von Covestro fort. Wie erwartet machten dem Konzern der härtere Wettbewerb und in der Folge deutliche Preisrückgänge im ersten Quartal zu schaffen, Umsatz und Ergebnis gingen deutlich zurück.

Die Papiere dämmten im frühen Handel ihre Verluste auf zuletzt rund ein Prozent Minus ein, nachdem sie zuvor zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende März gerutscht waren.

Unterdessen deckten sich die Anleger mit Fielmann-Aktien ein, da die Optikerkette im ersten Quartal mit unerwartet starken Erlös- und Ergebnis-Zuwächsen überraschte. Die Papiere verteuerten sich an der MDax-Spitze um zuletzt knapp viereinhalb Prozent.

Für Aurubis-Aktien war dagegen die Talfahrt nach der jüngsten Gewinnwarnung noch nicht beendet. Am Ende des MDax büßten die Papiere der Hamburger Kupferschmelze fast vier Prozent ein, nachdem sie am Freitag bereits fast sieben Prozent verloren hatten. Sämtliche Gewinne dieses Jahres sind damit wieder ausradiert.

Im SDax rutschten die Washtec-Papiere mit mehr als dreieinhalb Prozent Abschlag an das Index-Ende - der Autowaschanlagen-Hersteller musste für das erste Quartal eine Halbierung seines Betriebsgewinns einräumen. Für den BVB hatte das Derby-Desaster gegen den FC Schalke unterdessen auch an der Börse ein Nachspiel. Nach vorbörslich noch kräftigen Abschlägen hielt sich das Kursminus zuletzt aber in Grenzen.