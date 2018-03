Börse in Frankfurt : Dax steigt weiter dank starker Versorgertitel

Hohe Kursaufschläge bei den Energieversorgern haben den Dax am Montag weiter steigen lassen. RWE und Eon führten dank der untereinander vereinbarten Aufteilung der RWE-Ökostromtochter Innogy die Gewinnerliste an, während die Innogy-Titel unangefochten an der MDax-Spitze standen.

von dpa

12. März 2018, 18:11 Uhr

Der deutsche Leitindex behauptete ungeachtet der mäßigen Entwicklung an der Wall Street zum Handelsende ein Plus von 0,58 Prozent auf 12 418,39 Punkte. Damit knüpfte er an die starke Vorwoche an, als er sich um insgesamt rund dreieinhalb Prozent vom vorangegangenen Rutsch erholt hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss am Montag letztlich trotz des Innogy-Kurssprungs prozentual unverändert bei 26 123,75 Zählern, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,77 Prozent auf 2713,03 Punkte gewann.