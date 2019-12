Börse in Frankfurt : Dax tritt auf der Stelle

Der deutsche Aktienhandel ist am Donnerstag bisher schleppend verlaufen. Der Dax als Leitindex pendelte bis zum Nachmittag um den Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt trat der Dax mit 13 137,98 Punkte quasi auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,26 Prozent auf 27 311,83 Punkte im Plus. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte noch etwas stärker zu.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Dezember 2019, 14:59 Uhr

Bei Einzelwerten im Dax tat sich nur wenig. An der Spitze lagen die Papiere von MTU Aero Engines mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent. Im MDax profitierten Hugo Boss von Übernahmespekulationen in der Modebranche: Der französische Luxuskonzern Kering erwägt Kreisen zufolge eine Übernahme der italienischen Modekette Moncler. Deren Aktien schnellten daraufhin um 8 Prozent nach oben. In ihrem Fahrwasser gewannen auch Hugo Boss 2,8 Prozent.

Siltronic verteuerten sich an der Spitze des MDax um 4,7 Prozent. Die Metzler Bank hatte eine Kaufempfehlung für die Papiere des Waferherstellers ausgesprochen. Talanx stiegen um 2,9 Prozent, gestützt von einem Kommentar des Investmenthauses Mainfirst.

Bei Varta-Aktien nahmen Anleger nach Rekordständen nun Kursgewinne mit. Der Kurs fiel um 5,5 Prozent. Am Vorabend hatte der Großaktionär Montana Tech gut 800 000 Varta-Aktien veräußert, dies werteten Händler als Auslöser der Gewinnmitnahmen.

Die Deutsche Börse hatte Änderungen ihrer Aktienindizes mitgeteilt. Demnach steigen die Papiere der Softwarefirma Teamviewer und des Batterieherstellers Varta in den MDax auf. Verlassen müssen den MDax 1&1 Drillisch und Fielmann, beide Aktien steigen in den SDax ab.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,34 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,15 Prozent auf 144,28 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 170,58 Punkte nach. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1093 US-Dollar etwas höher gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1081 Dollar festgesetzt.