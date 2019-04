Börse in Frankfurt : Dax überspringt 11.600 dank positiver Weltwirtschaftsdaten

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Start in den Börsenmonat April weiter Fahrt aufgenommen.

von dpa

01. April 2019, 17:48 Uhr

Der Dax übersprang gleich am Morgen mit Leichtigkeit die Hürde von 11 600 Punkten und wurde dabei von robusten Stimmungsdaten aus China angeschoben. Am Nachmittag lieferten weitere wichtige Daten aus den USA Unterstützung.

Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 11.681,99 Punkte aus dem Handel und knüpfte damit an seinen guten Lauf des vergangenen Quartals an. Seit Beginn des Jahres hat der Dax mittlerweile um fast 11 Prozent zugelegt.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, rückte am Montag um 1,39 Prozent auf 25.064,45 Zähler vor. Ähnlich sah es in ganz Europa aus.

In China überzeugten Stimmungsdaten aus dem Monat März zu kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben sowie zu den großen und staatlichen Unternehmen. Auch die Stimmung der Dienstleister hatte sich stärker aufgehellt als Experten vorhergesagt hatten.

Zu diesen Daten gesellten sich im Tagesverlauf noch erfreuliche Daten aus der Industrie und dem Baugewerbe in den USA. Sollten diese beiden weltgrößte Volkswirtschaften bald auch ihren Handelsstreit beigelegen, «dürfte das Thema Rezession auch hierzulande schnell wieder aus den Schlagzeilen verschwinden», erwartet Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.