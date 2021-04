Börse in Frankfurt : Dax und SDax unterbrechen Rekordjagd

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach dem jüngsten Rekordlauf eine Verschnaufpause gegönnt.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax gab am Mittwoch um 0,24 Prozent auf 15 176,36 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Werte hielt sich mit 0,06 Prozent im Plus und schloss bei 32 484,98 Punkten. Die Grundstimmung unter den Anlegern dürfte in jedem Fall aber insgesamt weiter positiv bleiben, erwartet Axi-Analyst Milan Cutkovic. Er rechnet bald mit einer Fortsetzun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.