Börse in Frankfurt : Dax verliert 4 Prozent wegen Virus-Sorgen

Die rasche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Ländern außerhalb Chinas hat zum Wochenauftakt den deutschen Aktienmarkt in die Tiefe gerissen.

24. Februar 2020, 17:59 Uhr

Der Leitindex Dax ging mit einem Tagesverlust von 4,01 Prozent mit 13.035,24 Punkten aus dem Handel. Zeitweise war er sogar unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Januar.

Die Dax-Bilanz seit Jahresbeginn ist mit einem Abschlag von 1,6 Prozent nun wieder negativ. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es am ersten Handelstag der neuen Woche um 3,79 Prozent auf 27.884,91 Punkte abwärts. Den Nebenwerteindex SDax erwischte es mit einem Minus von fast 5 Prozent noch schlimmer.

Sorgen macht den Anlegern, dass sich das Coronavirus inzwischen in Asien auch in Südkorea und in Europa seit dem Wochenende in Italien schneller ausbreitet. «Es sind die nicht abschätzbaren Folgen einer globalen Pandemie, die nun zu einem weltweiten Ausverkauf bei Aktien geführt haben», schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes. Das Virus, das bislang das chinesische Wachstum bedroht habe, setze nun Fragezeichen hinter das Erholungspotenzial der Weltwirtschaft.