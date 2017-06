Börse in Frankfurt : Dax verliert: Sorgen vor strafferer Geldpolitik der EZB

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,23 Prozent auf 24 953,26 Punkte. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Minus von 0,79 Prozent auf 2249,49 Zähler zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,56 Prozent abwärts.

Die Europäische Zentralbank (EZB) scheint sich langsam, aber sicher auf eine weniger lockere Geldpolitik hin zu bewegen. So deuteten Fachleute jüngste Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi bei der Eröffnung der alljährlichen Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra. Der Euro reagierte mit Kursgewinnen, was die Notierungen stark exportorientierter Unternehmen belastete.

Hierzulande sackten die Papiere von Schaeffler mit einem Minus von fast 11 Prozent an das MDax-Ende. Der Autozulieferer hatte seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt mit der Begründung, der Preisdruck im Automotive-Erstausrüstungsgeschäft sowie die Kosten für Neuanläufe hätten zugenommen. Im Sog dessen verloren die Anteilscheine der Schaeffler-Beteiligung Continental 3,41 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Montag auf 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 141,57 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,59 Prozent auf 164,20 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1272 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8872 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1187 (Freitag: 1,1173) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8939 (0,8950) Euro gekostet.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 15:25 Uhr