Börse in Frankfurt : Dax vor US-Daten im Minus

Auf die Stimmung drückte zuletzt, dass die Rendite deutscher Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit erstmals seit Januar 2016 über 0,5 Prozent geklettert ist.

Bereits seit gut einer Woche legt die Verzinsung von Bundesanleihen im Handel fast kontinuierlich zu. Grund dafür sind jüngste Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, die an den Finanzmärkten die Erwartung einer baldigen Reduzierung der EZB-Wertpapierkäufe bestärkt haben. Höhere Anleiherenditen verringern die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,43 Prozent auf 24 643,24 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,16 Prozent auf 2220,66 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,66 Prozent.

Am Nachmittag könnte der ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten US-Gewerbe im Juni für weitere Bewegung sorgen. Dieser gilt als Indikator für den offiziellen und viel beachteten Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Bis zuletzt hat sich der Jobmarkt in den USA von seiner starken Seite präsentiert. Einige Volkswirte sprechen bereits von Vollbeschäftigung.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 12:07 Uhr