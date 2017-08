Börse in Frankfurt : Dax wagt neuen Anlauf über 12 100 Punkte

Der Dax ist mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,74 Prozent auf 12 154,91 Punkte, nachdem er am Vortag um gut 0,8 Prozent gefallen war.