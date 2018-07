Börse in Frankfurt : Dax weitet Verluste aus

Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Zum Handelsschluss blieb der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,62 Prozent auf 12.686,29 Punkte aber etwas über seinem Tagestief.

von dpa

19. Juli 2018, 18:17 Uhr

Am Mittwoch hatte er dank fünf Gewinntagen in Folge noch den höchsten Stand seit rund einem Monat erreicht. Schuld an den aktuellen Verlusten seien auch die von der EU angekündigten Gegenmaßnahmen im Fall von US-Strafzöllen auf Autos sowie Berichte über einen Stillstand der Handelsgespräche zwischen den USA und China, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK.

Bei anderen deutschen Indizes machten die Anleger ebenfalls Kasse. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,60 Prozent auf 26.731,81 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,27 Prozent auf 2869,30 Zähler.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,39 Prozent schwächer bei 3471,64 Punkten. Die nationalen Indizes in Paris und London entwickelten sich uneinheitlich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende etwa 0,3 Prozent im Minus.

Unter den Dax-Konzernen legte SAP Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. Die Aktien des Software-Herstellers fielen als Index-Schlusslicht um 3,53 Prozent. Börsianer waren sich zwar grundsätzlich einig, dass das Unternehmen gut abgeschnitten habe. Bei näherer Betrachtung fanden einige Experten jedoch auch Schwachstellen. Moniert wurde etwa eine etwas geringere Gewinnspanne, die mit einer höheren Gewichtung der gut laufenden Geschäfte mit Mietsoftware einhergehe.

Unter Druck standen auch die Papiere von Continental mit einem Abschlag von 1,73 Prozent. Henning Cosman von der britischen Investmentbank HSBC zeigte sich enttäuscht davon, dass der Autozulieferer nur eine Holding-Struktur mit drei separaten Geschäftsbereichen und nicht eine echte Aufspaltung ankündigte, welche werthaltiger für die Aktionäre wäre.

Schlechte Nachrichten kamen zudem von Zooplus. Der Online-Händler für Heimtierbedarf hatte im zweiten Quartal beim Umsatzwachstum nicht so stark zugelegt wie vom Markt erhofft. Die Anteilscheine büßten als klares Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDax 8,92 Prozent ein.

Im TecDax freuten sich indes die Anleger von Morphosys über ein Kursplus von 3,71 Prozent. Der Biotechnologiekonzern hatte mit dem Pharmakonzern Novartis eine Lizenzvereinbarung für sein Wirkstoffprogramm MOR106 geschlossen und daraufhin seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 141,48 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,18 Prozent auf 163,12 Punkte. Der Eurokurs sank auf 1,1604 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1588 Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,8630 Euro.