Tourismus : Deutlich weniger Feriengäste im Norden zum Jahresbeginn

Schleswig-Holstein ist verglichen mit der Vor-Corona-Zeit mit deutlich weniger Feriengästen in das neue Jahr gestartet. Im Januar kamen zwar 233.000 auswärtige Gäste im Norden an, deutlich mehr als im Lockdown-Januar 2021 (44.000), wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Gegenüber dem Spitzen-Januar 2020, der noch nicht von Corona-Pandemie geprägt war, ist das aber immer noch ein Rückgang um fast 29 Prozent.

Der Tourismus ist vor allem für die Küsten an Nord- und Ostsee einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Bis 2019 wuchs die Zahl der Reisenden stetig - zuletzt auf mehr als 8,9 Millionen. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 kamen mit 6,2 Millionen beziehungsweise knapp 6,6 Millionen deutlich weniger Übernachtungsgäste in den Norden. Für die ansteh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.