Aufsichtsrat tagt : Deutsche Bahn hält in Krise an Top-Managern fest

Wenige fahren noch Bahn, doch es kommen immer mehr neue Züge aufs Gleis - die Bahn investiert. Deshalb soll auch das Führungsteam bleiben. Es muss jedoch eine Kröte schlucken.

Berlin | Fahrgäste der Deutschen Bahn können weiter damit rechnen, dass das Angebot an Zügen und Fahrten wächst. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag des Konzernchefs Richard Lutz und unterstrich damit das laufende Wachstumsprogramm. Die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr soll 2030 doppelt so hoch liegen wie 2015. Dafür fließen Milliarden in das Schienen...

