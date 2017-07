Kartellrechtswidrige Absprachen : Die Auto-Mafia

Die deutsche Automobilindustrie sichert Wohlstand und Arbeitsplätze. Autos Made in Germany sind Exportschlager. Kein Wunder also, dass sich jede Bundesregierung um die Interessen der Branche kümmerte. Doch Erfolg macht mitunter auch bequem. Anstatt sich im Wettbewerb gegenseitig anzuspornen, scheinen die deutschen Konzerne einen anderen Weg gewählt zu haben. Ein Kartell zu Lasten der Kunden, so der Vorwurf. Das Schweigen der Bosse von VW, Daimler & Co. ist beredt. Eilige und falsche Dementis, wie zu Beginn der Dieselkrise, sind nicht mehr zu hören. Bestätigt sich der Verdacht, kommen auf die Autobauer nicht nur Strafzahlungen in Milliardenhöhe zu, sondern auch Schadenersatzforderungen. Und die Auswirkungen des Imageschadens und des Vertrauensverlustes werden beträchtlich sein. Unterdessen wird die Frage nach der Mitverantwortung der Politik für die Fehler, Verstöße und Affären lauter. Der Skandal sollte ein Weckruf sein.