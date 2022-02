Wirtschaft : Douglas wegen Corona-Lockerungen „vorsichtig optimistisch“

Angesichts der bevorstehenden Lockerungen bei den Corona-Regeln blickt Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft. „Ich glaube, dass wir einen sehr guten Frühling und Sommer sehen werden in den Innenstädten“, sagte Douglas-Chefin Tina Müller am Dienstag in Düsseldorf. Januar und Februar seien im stationären Geschäft noch deutlich von den geringen Kundenfrequenzen in den Innenstädten geprägt gewesen.

Vor allem im wichtigen Kosmetikbereich hofft die Douglas-Chefin durch die schrittweise Normalisierung auf zusätzliche Impulse für das Geschäft. „Ich schminke mich deutlich mehr, wenn ich in die Disco, auf die Party oder in ein Restaurant gehe, als wenn ich mir zuhause den Lieferservice kommen lasse“, sagte sie. Im wichtigen Weihnachtsgeschäft zwischen ...

