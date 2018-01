Wieder mehr Konkurrenz : Easyjet fliegt jetzt auch innerdeutsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 10:11 Uhr

Von diesem Sonntag an sind dann 15 Flugzeuge vom Standort Tegel im Einsatz, wie der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup vor dem Start der ersten Maschine sagte. «Damit gibt es auch wieder mehr Konkurrenz», fügte er mit Blick auf die insolvente Air Berlin hinzu. Diese hatte Ende Oktober ihren Flugbetrieb eingestellt. Easyjet übernahm 25 Flugzeuge von Air Berlin samt Start- und Landerechten.

Easyjet bietet ab Sonntag von Tegel Verbindungen nach Frankfurt, Stuttgart, München und Düsseldorf an. Diese Strecken hatten zuletzt die Lufthansa und ihre Billigtochter Eurowings dominiert. Der deutsche Marktführer wurde für erhöhte Flugpreise kritisiert.

Easyjet-Europachef Thomas Haagensen sagte, das Unternehmen fliege in diesem Winter von Tegel aus 19 Ziele an, zum Ende der Sommersaison sollen es dann mehr als 40 sein. «In einem Jahr werden wir voraussichtlich 15 Millionen Passagiere in Berlin haben.» Easyjet wolle verstärkt Geschäftsreisende ansprechen mit Zielen wie Wien, Zürich, Kopenhagen und Stockholm.