Kommentar zu hohen Benzinpreisen : Erhöhung der Pendlerpauschale ist der falsche Schritt

Kaum steigen die Benzinpreise, werden Rufe nach einer höheren Pendlerpauschale laut. Doch damit werden falsche Anreize gesetzt: Es würden alle profitieren, die weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren.

Die Spritpreise steigen – und damit auch der Zuschuss für Pendler? Da reibt man sich doch glatt die Augen und wundert sich. Wie kann es sein, dass in einer Zeit, in der die Notwendigkeit der Klimawende politisch einstimmig betont wird und ganze Wirtschaftszweige mittlerweile nachhaltig wirtschaften müssen, Steuergeschenke in Milliardenhöhe verteilt wer...

