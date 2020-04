Gedämpfte Erwartungen : Erstes Shopping-Wochenende nach der Corona-Pause

Erstmals seit Mitte März ist in vielen deutschen Städten wieder ein Wochenendshopping möglich. Wie viele Kunden in die Innenstädte kommen, ist nicht abzusehen. Für das Abstandsgebot in Corona-Zeiten dürfte es aber eine Belastungsprobe werden.

Avatar_prignitzer von dpa

25. April 2020, 06:49 Uhr

Die Einzelhändler in Deutschland gehen mit gedämpften Erwartungen in das erste Wochenende mit erweiterten Einkaufsmöglichkeiten nach der coronabedingten Schließung ihrer Läden.

Seit dem vergangenen Montag dürfen viele Läden wieder öffnen, die Umsätze blieben bislang aber deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück, wie mehrere Handelsketten berichteten.

«Man konnte deutlich beobachten, dass nach der langen Phase der Schließung viele Kunden Bedarfskäufe getätigt haben. Der modische Aspekt stand im Hintergrund», sagte etwa ein Sprecher von Deutschlands größtem Schuhhändler Deichmann, der rund 90 Prozent seiner etwa 1200 Filialen in Deutschland wieder geöffnet hat. Es würden überproportional viele Kinderschuhe gekauft. «Hier gab es offenbar den größten Nachholbedarf.»

Auch eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) zu den ersten Tagen seit der Lockerung der Corona-Maßnahmen hatte ergeben, dass die Kauflaune der Verbraucher noch nicht zurückgekehrt ist. Es sei durchschnittlich nur 40 Prozent des normalen Geschäftsvolumens erreicht worden, hatte der HDE berichtet. «Die Umsatzverluste werden vielfach nicht aufzuholen sein», hieß es.

Ein Grund für die Zurückhaltung der Kunden könnten die unübersichtlichen Regelungen sein, vermutet Marco Atzberger vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. «Die Verbraucher sind verwirrt, welcher der größeren Shopping-Magnete überhaupt offen hat oder mit welchen Einschränkungen bei Sortiment und Fläche.» Zudem hemmten die notwendigen Hygienemaßnahmen eine positive Shopping-Atmosphäre. «Da lassen die Kunden den Trip in die Einkaufsstraße lieber ausfallen und vertreiben sich die Zeit beim Online-Shoppen auf dem Sofa.»

Gekauft wird derzeit vor allem, was für den Alltag benötigt wird. Bei den Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn machen sich vor allem die veränderten Arbeitsbedingungen in Zeiten von Corona bemerkbar: «Alles rund ums Homeoffice» sei besonders gefragt, also Headsets, Webcams, Tablets oder Notebooks. Aber auch viele Entertainmentprodukte erfreuten sich größerer Nachfrage. Außerdem kamen viele Kunden, die ein Gerät reparieren lassen oder nach der Reparatur abholen wollten.

Die beiden Elektronikhändler mussten wie alle anderen großen Läden ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Diese Regelung gilt vom kommenden Montag an auch im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Dort sind Kaufhäuser, große Modegeschäfte und andere Filialisten mit viel Verkaufsfläche bislang geschlossen.

Das hat auch Auswirkungen auf die Kundenfrequenz in den Fußgängerzonen. Das EHI-Handelsforschungsinstitut hat etwa für die Millionenstadt Köln festgestellt, dass in den Einkaufsstraßen Hohe Straße und Schildergasse, die normalerweise zu den belebtesten Shoppingmeilen in Deutschland gehören, nur gut jedes zweite Geschäft geöffnet hatte.

In Nordrhein-Westfalen dürfen dagegen Möbelhäuser ohne Verkaufsflächenbegrenzung ihre Ware verkaufen. Der schwedische Möbelriese Ikea konnte deshalb seine elf Filialen im Land seit Mittwoch öffnen. Obwohl sich vor der Öffnung teilweise lange Warteschlangen gebildet hatten, berichtete eine Sprecherin von einem verhaltenen Geschäft in den ersten Tagen. «Viele Kunden sind eher noch zurückhaltend.» In das Möbelhaus in Köln, das zu den größeren gehört, dürften theoretisch 640 Kunden gleichzeitig rein. Dieses Kontingent sei in den ersten Tagen nur selten ausgeschöpft worden.

Halbwegs zufrieden mit der ersten Verkaufswoche ist der Marktführer im Buchhandel Thalia. «Insbesondere in den Klein- und Mittelstädten waren die Buchhandlungen gut besucht», berichtete eine Sprecherin. Unter den erschwerten Bedingungen sei man mit den Ergebnissen der Wiedereröffnungswoche erst einmal zufrieden. «Aber wir werden wir den durch den Shutdown verlorenen Umsatz nicht wieder hereinholen können.»

Beim gerade erst aus dem Insolvenzverfahren entlassenen Modekette Gerry Weber liege der Zulauf «weit unter der Vor-Corona-Zeit», hieß es von dem Unternehmen. Er habe sich seit Montag relativ konstant eingependelt. Um mehr Kunden anzulocken will die Kette mit speziellen Gutscheinen und Aktionen aufwarten. Gerry Weber hat die meisten seiner insgesamt rund 200 eigenen Stores in Deutschland geöffnet.

Der Samstag dürfte fürs Abstand halten und die Hygienevorgaben in den Geschäften die erste echte Belastungsprobe werden. Am Wochenende haben die meisten Menschen frei, außerdem sind viele Freizeitangebote wie Kinos, Theater oder Spielplätze weiterhin geschlossen. So könnten nach den wochenlangen Schließungen viele ihre freie Zeit für einen Einkaufsbummel nutzen. Außerdem sagen Meteorologen trockenes Wetter, aber nicht mehr ganz so hohe Temperaturen voraus.