Streit um Strafzölle : EU will Handelskrieg verhindern

Intensive Gespräche mit Washington. FDP: Merkel muss Problem zur Chefsache machen

von zvs

21. März 2018, 05:00 Uhr

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström wollte sich gestern noch mit US-Handelsminister Wilbur Ross in Washington treffen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Rande des G-20-Treffens in Buenos Aires mit seinem US-Kollegen Steve Mnuchin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte nach einem Treffen mit Ross am Montag gesagt, er sehe noch Chancen auf einen baldigen Kompromiss. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl sollen am Freitag in Kraft treten. Ausnahmen von den Zöllen gibt es bislang nur für Kanada und Mexiko.

Malmström wollte bei dem Treffen mit Ross darauf pochen, dass die EU „als enge Alliierte der USA in Sicherheitsfragen“ vollständig von diesen Maßnahmen als Ganzes ausgenommen wird. Auch Le Maire sagte beim Finanzministertreffen der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Argentinien, die EU wolle von den Strafzöllen ausgenommen werden. Mit den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium würden die USA „ihre eigenen Verbündeten treffen“, sagte Le Maire. Wirtschaftsminister Altmaier wollte gestern noch den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen.

Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) zeigte sich „skeptisch“, dass noch eine Lösung zustande kommen könnte. „Wir sind derzeit [...] doch weit von einer vernünftigen Lösung entfernt“, sagte Roth beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. „Wir alle sind sehr besorgt über die dogmatischen und ideologischen Entscheidungen“ von US-Präsident Donald Trump.

Die EU-Europaminister bereiten den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag vor. Es wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs dort eine Erklärung zu den US-Strafzöllen verabschieden. Sollte es in den Verhandlungen mit der US-Regierung keine „gute Lösung“ geben, werde die EU über Gegenzölle zu sprechen haben, sagte Roth weiter. „Wir wollen das natürlich nicht. Aber am Ende des Tages können wir uns auch als Europäische Union nicht alles gefallen lassen.“

Kommentar von Katharina Ritzer: Problem erkannt, aber. . . Problem erkannt, bei der Lösung verrannt: Donald Trump fühlt sich beim Handel vom Rest der Welt über den Tisch gezogen – womit er bei einem Defizit in der US-Handelsbilanz von 566 Milliarden Dollar allein im vergangenen Jahr richtigliegt. Das Problem geht Trump in bekannter Manier aber nicht politisch, sondern populistisch an. Von den beiden größten Handelsgewinnern China (Überschuss: 375 Milliarden Dollar) und der EU (Überschuss: 151 Milliarden Dollar) greift er mit Europa den schwächeren Gegner an. Und nimmt in Kauf, für den starken Auftritt das eigene Land zu treffen. Denn die Schutzzölle zahlen ja nicht die europäischen Produzenten, sondern die amerikanischen Abnehmer, und die geben sie mit jeder Bierbüchse aus Aluminium an die Kunden weiter.