Streit um Schadenersatz : „Ever Given“ darf Suezkanal nicht verlassen

Sechs Tage lang blockierte das querstehende Containerschiff „Ever Given“ die Durchfahrt durch den Suezkanal. Das kostete viel Geld. Aber wer zahlt jetzt?

Kairo | Wegen der Auseinandersetzung um Schadenersatz könnte sich die Weiterfahrt der „Ever Given“ am Suezkanal noch längere Zeit hinziehen. Die Kanalbehörde fordert wegen der tagelangen Blockade Schadenersatz in Höhe von einer Milliarde Dollar und will die Weiterfahrt erst bei einer Einigung erlauben. „Wir haben viel Mühe und Arbeit in die Rettung des Sch...

