Leitzins bleibt auf Rekordtief : EZB: Vorerst keine Verschärfung des Anti-Krisenkurses

In vielen europäischen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren. Europas Währungshüter bleiben in Alarmbereitschaft.

Frankfurt am Main | Europas Währungshüter weiten trotz der dritten Corona-Welle ihre Anti-Krisenmaßnahmen zunächst nicht aus. Sowohl das milliardenschwere Notkaufprogramm für Anleihen als auch die Zinsen bleiben unverändert, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt entschied. Zugleich bekräftigte die Notenbank ihre Bereitschaft, alle i...

