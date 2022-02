Wirtschaft : Flüge am Airport Köln/Bonn fallen wegen Warnstreiks aus

Am Montag streikt Sicherheitspersonal am Flughafen Köln/Bonn. Viele Flüge fallen aus. In den Terminals ist es leerer als üblich.

Wegen eines Warnstreiks sind am Montag am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge ausgefallen. Insgesamt waren am Morgen bereits 56 Flüge gestrichen, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Betroffen waren demnach 39 Abflüge und 17 Ankünfte. Voraussichtlich sollen lediglich 25 Maschinen am Montag abheben. Insgesamt waren für Montag 126 Passagierflüge geplan...

