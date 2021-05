Corona-Bilanz : Förderbank KfW verdient wieder Millionen

Viele Corona-Hilfen werden über die staatliche Förderbank KfW verteilt. Das hat sich im vergangenen Jahr in den Geschäftszahlen bemerkbar gemacht - doch nun zeigt der Trend wieder nach oben.

Frankfurt am Main | Die staatliche Förderbank KfW hat nach einem Verlust zu Beginn der Corona-Krise zum Jahresauftakt 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Bankengruppe verbuchte im ersten Quartal einen Konzerngewinn von 569 Millionen Euro nach einem Minus von 592 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Montag in Frankfurt mitteilte. Alle Gesch...

