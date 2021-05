Luftverkehr : Fraport-Chef: Wachstum durch Krise nur mäßig gebremst

Zur Hauptversammlung seines Unternehmens verbreitet der Frankfurter Flughafenchef Optimismus. Die Corona-Krise werde bald überwunden sein, verspricht er den Aktionären.

Frankfurt am Main | Trotz des heftigen Umsatz- und Gewinneinbruchs in der Corona-Krise sieht der Chef des Frankfurter Flughafens gute Zukunftsaussichten für den Luftverkehr und sein Unternehmen. „Die langfristigen Wachstumstrends im Luftverkehr werden durch die Krise nur mäßig gebremst“ erklärte der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte in seiner vorab veröffent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.