Corona-Krise : Gastgewerbe: Lage und Stimmung katastrophal

Ab nach Mallorca, das sagen sich gerade viele. Für die spanische Ferieninsel gibt es einen Buchungsboom. In deutschen Hotels dagegen herrscht Tristesse.

Berlin | Das Gastgewerbe sieht sich angesichts des anhaltenden Lockdowns in einer katastrophalen Lage. „Wir halten keine Wochen und Monate in dieser Schockstarre mehr durch“, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Guido Zöllick, in Berlin. Er forderte zum nächsten Treffen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-K...

